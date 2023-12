Доброго времени суток... Как создать резервную копию Windows разделённую на части? Отсутствие необходимого хранилища для размещения резервной копии Windows или пользовательских данных, может всерьёз озадачить нас при необходимости сделать бэкап. Например, нам нужно посредством флешки перенести бэкап на другой компьютер. А у нас нет достаточно места на ней. Или нам надо на время выгрузить бэкап в облако, но мы не можем сделать это в рамках одного бесплатного аккаунта. А может быть так, что носитель для хранения или переноса бэкапа форматирован в файловую систему FAT32 и, соответственно, ограничен размером 4 Гб на вес одного файла.

В общем, ситуации могут быть разными. Выход из них достаточно простой: файл бэкапа специальным софтом разбивается на части, эти части поэтапно переносятся куда нужно, а потом части файла склеиваются в хранилище назначения. Но есть метод ещё проще, для того чтобы создать резервную копию Windows разделённую на части, мы будем использовать программу для резервного копирования. Которая предусматривает разбивку резервной копии на части прямо в процессе его создания и восстанавливает бэкап прямо из этих частей. Одна из таких программ — AOMEI Backupper.

Как создать резервную копию Windows разделённую на части — AOMEI Backupper

Одна из лучших Windows программ для бэкапа — AOMEI Backupper – является функциональным, юзабильным, условно-бесплатным продуктом. В число её бесплатных возможностей входит резервное копирование Windows, дисков, разделов, отдельных пользовательских данных, включая функцию разбивки файла бэкапа на части. Программа официально не поддерживает русский язык, но она чрезвычайно популярна, и в сети можно отыскать её кустарный русификатор. Мы же будем работать с её англоязычным интерфейсом. Официальный сайт загрузки бесплатной редакции AOMEI Backupper.

Создание разделённого на части бэкапа

Итак, нам нужно создать удобный для переноса или хранения в обусловленных обстоятельствах бэкап Windows. Цельный образ жёсткого диска или его отдельных разделов. Ну и, соответственно, этот бэкап должен состоять из отдельных файлов-частей. Запускаем AOMEI Backupper. В нашем случае мы будем бэкапить Windows: кликаем в разделе «Backup» пресет «System Backup».

Указываем хранилище резервной копии. Это должен быть не конечный ограниченный носитель, а, скажем, обычный раздел диска. Куда программа сможет записать все части бэкапа. И потом уже с этого раздела их можно будет по частям перенести на ограниченный носитель. Затем жмём кнопку внизу «Options»...

Попадём в окошко настроек. Здесь идём во вкладку «Advanced». Нам нужен блок функции «Splitting», то-есть разделение — функции разбивки резервных копий на части. Здесь эта функция может быть задействована и настроена. Раскрываем выпадающий перечень...

Для «Splitting» по умолчанию стоит значение «Automatic», то-есть функция отключена, и разделение бэкапа на части не используется. Значение «Custom size» — это возможность вручную установить размер частей, но эта возможность недоступна в бесплатной редакции AOMEI Backupper. А вот третьим значением – «Choose a predetermined size» — мы можем воспользоваться бесплатно. Это задействование разбивки бэкапа на части со стандартными размерами. И таких стандартных размеров четыре:

650 Мб и 700 Мб – вес для записи на CD-диски 4 Гб – вес для записи на носители с файловой системой FAT32 4,7 Гб (4812 Мб) – вес для записи на DVD-диски с объёмом 4,7 Гб 100 Мб – вес для записи на дискеты типа ZIP-100

Указываем нужный размер части и жмём «Ок»...

Далее стартуем создание бэкапа...

Ну и после наблюдаем результат: в нашем случае это бэкап, разделённый на три части. Две из них с размером 4 Гб, третья оставшаяся весит немного меньше. Файл первой и основной части имеет название задачи резервного копирования. Остальные файлы имеют в названии дописку в виде порядкового номера.

Восстановление Windows из разделённого на части бэкапа

Чтобы восстановить запечатлённое в разделённом на части бэкапе содержимое, в разделе программы «Restore» жмём кнопку выбора файла бэкапа «Select Image File»...

Указываем путь к основной части бэкапа — к первому файлу с названием задачи резервного копирования без приписки порядкового номера...

Ну и далее действуем, как обычно. В нашем случае мы восстанавливаем Windows, поэтому нам нужно либо оставить значение по умолчанию «Restore this system backup» и восстановить все системные разделы. Либо указать значение «Restore a partition in this system backup» и выбрать отдельные разделы Windows.

А если мы восстанавливаем систему на другом жёстком диске или разделе, то ещё дополнительно жмём «Restore system to other location» и указываем новое место развёртывания бэкапа. Затем жмём «Next».

При восстановлении образов дисков и разделов, соответственно, будет своя специфика указания места назначения развёртывания бэкапа. Далее запускаем восстановление кнопкой «Start Restore»...

Ну и дожидаемся завершения операции...

Заключение

В этой статье мы подробно разобрали способ как создать резервную копию Windows разделённую на части, с помощью программы AOMEI Backupper, в рамках её бесплатных возможностей. Когда это потребуется в случаях ограничений в плане объёма носителя, являющегося переносчиком или хранилищем копии. А также рассмотрели способ как потом восстановить такую резервную копию.